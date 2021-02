Skal bruke nærmere åtte millioner på veien til Lauvåsen

Nyheter

Fylkesvei 407 mellom Fannrem og Lauvåsen i Orkland ble satt skikkelig på dagsorden da ordfører Oddbjørn Bang (Sp) og utvalgsleder for vei på fylket, Hallgeir Grøntvedt (Sp), møtte oppsittere langs veien under ei befaring i fjor sommer. Grøntvedt fikk da med egne øyne se en vei med store sprekker i asfalten, setningsskader på opp mot 30 centimeter og et autovern som stedvis ligger rett ut, nesten hengende i løse lufta. Etter befaringa uttalte Grøntvedt at han ikke ønsket å gå en ny vinter i møte uten at veien ble utbedret.