- Her får man virkelig villmarksfølelsen

Naturfotograf Arne Nævra tapte sitt hjerte til Grytdalen da han lagde «Norske naturperler» for NRK. Nå kjemper han i Stortinget for å endre naturområdets status, og torsdag fikk han et gledelig svar fra Sveinung Rotevatn.