Henvender seg til høyrisikopersoner mellom 18 og 64 år

Nyheter

Heim kommune er nå i gang med å vaksinere gruppen mellom 75 og 84 år. Når denne gruppen er ferdigvaksinerte, er det gruppen med alder 65-74 år som står for tur. Men samtidig går nå kommunen ut med info til personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp om de skulle få Covid-19 som står for tur.