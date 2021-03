Nyheter

Det var for å spare penger at Statens vegvesen gikk bort fra planen om å bygge et toplanskryss på Klett. I stedet ble det bygd en underdimensjonert rundkjøring, der en direkte konsekvens har vært mange lange køer og trafikkfarlige situasjoner. ST har tidligere skrevet om at Statens vegvesen har fått 15 millioner for å bygge om krysset.