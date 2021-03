Vært gjennom tre nedstenginger: — Rett og slett dritt

Nyheter

Langs Vinjefjorden, der E39 klamrer seg fast til fjellsidene og vogntogene dundrer forbi finner vi Grønset gard. Bedriften, eid og drevet av Helga Hjorthol Grønset og ektemannen Mark Adams åpnet for fullt i 2018, og har siden vært et populært stoppested for turister langs veien. Med spiseri i det gamle fjøset fra 1871, og Bed & breakfast-tilbud i våningshuset har det vært noen travle år for ekteparet. Så kom 2020.