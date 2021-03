Strømprisen doblet fra i fjor - du sparer penger på å senke temperaturen én grad

Nyheter

- Vanligvis er strømregninga høyere om vinteren enn om sommeren. Det har to årsaker: Oppvarming utgjør gjerne to tredjedeler av forbruket, og man bruker mer strøm til oppvarming når det er kaldere ute. Det andre er at prisene er høyere om vinteren enn om sommeren. Både januar og februar har vært sånn i år, sier daglig leder Eirik Jørum i Orkland Energi.