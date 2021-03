Her kan det bli konkurranse om plassene

Nyheter

Solaleir ungdomsbedrift (ub) er drevet av 2. klasse idrettsfag ved Orkdal vidaregåande skole. De arrangere aktivitetsleir for barn fra 1.- 6. klasse i starten av sommerferien.

I fjor ble leiren avlyst på grunn av korona, men i år er klassen og kommuneoverlegen positiv til at leiren kan gjennomføres.

- Vi er i konstant dialog med kommuneoverlegen om leiren kan holdes. Vi er veldig optimistiske til at det blir arrangert. Per nå er det ingen regler for at utearrangement blant unge, ikke kan holdes, sier Sunniva Blåsmo og Are Aune, daglige ledere til Solaleir ub.

Friplasser

Med god hjelp og initiativ fra sponsorer, har det blitt ordnet friplasser. Det vil bli et tilbud for dem som ikke har så god råd.

- Takket være sponsorer har det blitt 11 friplasser for barn som vil være med. Det blir egen søknad for friplassene. Vi er veldig takknemlige for at denne muligheten er der. Leiren koster 850 kroner, det kan være mye penger for noen, sier Blåsmo.

Overskudd av pengene vil ved en senere anledning bli brukt til treningstur gjennom studiet.

Førstemann til mølla

Blåsmo og Aune presiserer at det er få plasser.

- Vi tror det vil bli konkurranse om plassene. Når billettsalget åpner, tror jeg det vil være lurt å ha nettsiden klar for bestilling. Vi har vært på flere skoler rundt om i distriktet for å snakke fram leiren. Det virker som det er mange barn som er ivrige på å delta, sier Blåsmo.

Skape gode minner

Solaleir ub drives av 18 elever, som planlegger og legger til rette for leiren. De får hjelp av førsteklassingene på idrettslinja, da dette er en del av treningslærestudiet.

- Siden vi er så få elever nå, har vi spurt førsteklassingene om hjelp under selve arrangementet, for at det skal gå opp med antall barn som deltar, sier Aune.

Hvilke aktiviteter kan barna se fram til?

- Det blir lek og moro, samarbeidsoppgaver, natursti, turdag og en tur i Orklandbadet. Vi gleder oss, og håper på å se mange barn i sommerferien. Vi ønsker å skape gode minner for ungene, sier Blåsmo og Aune.