Hyller Heim-kulturen med digitalt prisdryss

Heim kommune inviterer til storstilt prisutdeling førstkommende lørdag. Det er et regelrett prisdryss som skal foregå i Kulturhuset KulØr’n, der både frivilligpris, kulturprisen, idrettsstipendet, ungdommens kulturstipend og ungdommens kulturpris skal deles ut. I tillegg skal idrettsstipend og ungdommens kulturpris for gamle Hemne kommune deles ut, i og med at det ikke ble noe UKM i fjor.

Drill og sang

Arrangementet foregår digitalt, med konferansier, takketaler og utdeling på direkten. Underholdningen underveis er tatt opp på forhånd, og den står blant annet Sodin drill, Maja Løvik og Trond Johan Stavås for. Sistnevnte skal presentere sin nye bok Blasfemi.

Kriteriene for de forskjellige prisene er blant annet som følger:

Kulturpris: Gis som honnør for fremragende eller oppofrende innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet. Kan tildeles personer bosatt i Heim eller som på annen måte har tilknytning til kommunen. Prisen kan også gis til organisasjoner, lag, institusjoner og andre grupper av personer.

Ungdommens kulturpris: Skal tjene som inspirasjon til kulturelt arbeid og engasjement blant ungdom. Kan gis til personer som har gjort en innsats innenfor det utvidede kulturbegrep og/eller utmerket seg på en slik måte at Heim er gjort kjent på en positiv måte utenfor kommunens grenser.

Frivilligpris: Gis som honnør for fremragende eller oppofrende innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet. Kan gir til personer bosatt i Heim, eller har annen tilknytning. Ungdomsorganisasjoner og andre grupper av personer kan også tildeles prisen.

Idrettsstipend: Deles ut til en jente- og gutteutøver. Skal være en anerkjennelse til yngre idrettsutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling. Gis til ungdom som har vist gode prestasjoner og som synes å ha gode utviklingsmuligheter. Mottaker må være medlem av idretts- eller skytterlag. Stipendet tildeles etter søknad.

Kulturstipend for ungdom: Skal inspirere og legge til rette for utdanning og videreutvikling for kulturutøvere. Gis til ungdom som viser gode prestasjoner og som synes å ha gode utviklingsmuligheter innenfor sitt felt. Stipendet tildeles etter søknad. For både idretts- og kulturstipendet må søkerne være mellom 15 og 22 år.

Hemmelighold

Kulturmedarbeider Linn-Therese Gjengstø har vært ansvarlig for planleggingen, og hun ser frem til den store dagen.

— Tidligere har disse prisene vært utdelt i forbindelse med for eksempel ungdommens kulturmønstring, men siden det ikke ble noe av i fjor, og heller ikke vil gå som normalt i år, er dette en fin måte å gjøre det på. Det blir jo også bedre for prisvinnerne, som får et eget arrangement. Slik kan det nok også bli i fremtiden også, forteller en engasjert Gjengstø.

Hun holder tømmene før prisdrysset, og har fått inn erfarne Lars Tore Vassli som produsent av sendingen, som det foreløpig er uvisst hvor lenge vil vare. Konferansierer er to ungdommer fra gamle Halsa, Gjengstø begynner å få mye på plass før lørdagen.

— Det er mange som skal snakkes med, og et stort hemmelighold rundt prisene, men dette blir spennende. Folk får bare sette seg godt til rette lørdag kveld og nyte underholdning og se hvem som vinner prisene, avslutter Linn-Therese Gjengstø.