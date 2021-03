I dag er Norsk kylling der. - Det var et eldorado

Nyheter

Den første artikkelen i denne reportasjen siterte friluftsentusiast, miljøforkjemper og tidligere Ap-politiker Finn Hoff, der Hoff uttalte at den enorme landskapsendringa som fant sted på 1970-tallet, aldri vill blitt tillatt i dag. Hoff vokste opp på Nerøra, og han er en av mange ørbygg som minnes gamle Furumoen med stor glede.

Furumoen var barndommen

For det var ikke bare et våtmarksområde som hadde enorm verdi som naturtype og hekke- og landingsplass for utallige fugler, som nærmest ble oppspist til fordel for industrien. Lokalbefolkninga mistet også et kjært rekreasjonsområde.

- Furumoen var et eldorado. Jeg husker ikke at det var særlig snakk om naturen og fuglelivet da saken sto på, det var badeplassene i Furumoen som opptok folk, sier Hoff.

- Somrene var selvsagt mye finere den gangen, og Furumoen var barndommen. Det var dit vi dro for å bade og møte andre - familier, ungdommer, barn. Vi sykla over Gjølmebrua. Da vi ble eldre, svømte vi over - attmed der Oti ligger i dag. Når elva var lita, kunne vi nesten vasse over. Jeg husker at det var en del på Orkanger som protesterte på at man mistet det viktigste rekreasjonsområdet. Den gangen var det Furumoen og fjæra - der Terna er i dag - som var badeområdene våre. Begge forsvant med utbygginga av industriområdet, sier Hoff.

Tor Kvarsnes' vise, Det va' ein gang, gir et lite innblikk i hva Furumoen betydde for folk:

Det fains ei ti’ me visesang , me’ pøls på bålet te natta lang.

Uti Furumon’ va’ det gras og tre , ett samlingssted for folk og fe.

Ja, dær satt vi sammen, haind i haind , og kosa oss med en liten sang,

Med Lillebjørn og Donovan.

- Vi nådde ikke gjennom

Hoff var med i AUF på den tida beslutningene om utbygginga ble fattet, og han kom fra Orkanger. Dette var to faktorer som talte imot innflytelse i maktens korridorer i den nylig sammenslåtte kommunen.

- Arbeiderpartiet hadde flertall den gangen. Det var ei sterk gruppe, med politikere som Ingrid Sandvik, Rolf Johnsen, Rasmus Skålholt og Odd Asphjell, som gikk i bresjen for utbygginga av deltaet - alle disse kom fra Fannrem. Det er en kjensgjerning at kommunestyret var dominert av folk fra øvre deler av nykommunen. Folk fra Orkanger ble i stor grad strøket fra listene, og vi i AUF hadde ikke noe vi skulle ha sagt. Vi nådde ikke gjennom mot den harde kjerne fra Fannrem; vi fikk beskjed om at dette skulle vi ikke blande oss borti. Men det var ei tid med arbeidsledighet og behov for arbeidsplasser, og det ble avgjørende.

Har prioritert arbeidsplasser

- Orkdal kommune har prioritert arbeidsplasser framfor en naturtype som er truet verden over. Dette er et flatt område som det er lett for oss mennesker å gjøre om til noe annet, sier Georg Bangjord.

Han er seniorrådgiver hos Statens naturoppsyn, men det er som privatperson han har engasjert seg i orkladeltaets skjebne. I 1990 laget han en rapport som kartla fuglelivet i det som var igjen av elvedeltaet, nemlig Råbygdfjæra. Han kartla den gangen over 200 arter i området.

- Deltaet var et av de mektigste rundt hele Trondheimsfjorden; et av dem med mest liv. Men over tid er det spist opp - bit for bit, sier Bangjord.

Sinsenkrysset



- Hvorfor er denne naturtypen så viktig?

- I global sammenheng er denne typen våtmarksområder den naturtypen som er mest truet. De fleste fugler er trekkfugler. Når de kommer om våren, er de helt avhengig av å ha et sted å raste på vei til sine hekkeområder. Det er et supermarked for fuglene. Her kan de finne mat og hvile. Uten denne lokaliteten ville de ha måttet fly mye lenger før de kommer til hekkeområdet, sier Bangjord som forteller at fugler fra alle himmelretninger benytter Råbygdfjæra som raste- og hvilested, på vei til sine endelige mål.

- Det er fugler som skal til et kjempestort område, som lander her. Det er et slags sinsenkryss for fugl. De siste årene har det vært en skremmende nedgang i fuglebestandene. Når det gjelder enkelte arter, er det kun ti prosent igjen av det vi hadde for bare 30 år siden. Nå må man ta vare på det som er igjen av dette deltaet.

Ønsker naturreservat

I dag er det kun Råbygdfjæra som er igjen av det opprinnelige elvedeltaet. Slik vil det forhåpentligvis fortsette, for det er bred enighet om å bevare dette området.

Orkdal kommune har i reguleringsplanen for denne delen av kommunen vedtatt fredning av Råbygdfjæra. Men en reguleringsplan kan i teorien endres dersom det politiske flertallet skulle ønske det en gang i framtida. Derfor har en gruppering bestående av Naturvernforbundet, Orkla jeger- og fiskerforening og Norsk ornitologisk forening tatt initiativ til at Råbygdfjæra og Gjølmesørene får vernestatus som naturreservat. Dette er det sterkeste vernet et naturområde kan få.

I 2018 stilte et enstemmig kommunestyre seg bak ovennevnte initiativ.

Utbygging på vestsida

Også i dette årtusenet har industri- og havneområder fått bre om seg på bekostning av natur og resterende våtmarksområde i Råbygdfjæra. I 2003 ble et stort område på vestsida av Orkla omregulert til industriområde. Nok en gang ble våtmarksområde fylt opp - denne gangen med stein fra tunnelsprengningene på nye E39.

I oktober 2017 vedtok kommunestyret å omdisponere 170 mål i Furumoen til næringsformål, for å gi plass til Norsk kylling. Kun to representanter stemte imot. Drar man en linje fra kommunestyret som på slutten av 1960-tallet fattet vedtakene som la til rette for utfylling av elvedeltaet, fram til 2017, da kun Atle Olav Songli (Ap) og Kjell Rønningsbakk (SV) stemte imot å omregulere Furumoen, forteller det alt om hvor sterkt næringsutvikling har vært vektlagt i Orkdal - gjennom hele Orkdal kommunes 57 år lange historie.

Ville gjort det samme igjen

En av dem som har stått fjellstøtt i denne tradisjonen, er Arne Grønset. Den pensjonerte Venstre-politikeren ble valgt inn i kommunestyret i 1972, og har vært med hele veien - fra gjenfyllinga av elvedeltaet på 1970-tallet til etableringa av nytt industriområde på Orklas vestside.

Som ordfører i siste halvdel av 1990-tallet var han sentral i arbeidet med å blåse nytt liv i industrien på Grønøra - etter en lengre nedgangsperiode.

- Et kjempestort elvedelta forsvant for å gi plass til industribedrifter og havn. Med fasit i hånd, hva ville du gjort i dag om du hadde fått valget på nytt?

- Jeg ville nok gjort det samme, for det har hatt så stor betydning for utviklinga av Orkdal. Dessuten var det et godt jordverntiltak. Uten dette grepet, ville det blitt et mye sterkere press på dyrkajord. Det er pluss og minus med alt , men alt i alt mener jeg det var rett, jeg står for det. Det er der vi har de store arbeidsplassene i dag.

- Var helt avgjørende

Aasmund Lie er næringssjef i Orkland, og ser dermed utviklinga på Orkanger de siste 50 åra i et næringsperspektiv.

- Ut fra et slikt perspektiv må jeg si at gjenfyllinga av elvedeltaet var helt avgjørende for at vi har fått et av Trøndelags største industrimiljøer. Vi antar at det er mellom 700 og 800 arbeidsplasser på Grønøra, og dette området har så store ringvirkninger. Det å ha et så allsidig næringsliv - alt fra smelteverk og serviceindustri til offshoreindustri og nå næringsmiddelindustri, er kjempeviktig med tanke på vekst og utvikling, sier Lie.

Sterk havn

Han mener Orkdal kommune gjorde det riktige da det ble lagt til rette for havn og industrietableringer.

- Vi er i en helt annen posisjon i dag når det gjelder å trekke til oss store aktører som vil etablere seg her. Når Norsk kylling velger oss, handler det i stor grad om industrihistorie og en næringsvennlig kommune. Det føles trygt å etablere seg i en kommune som setter næringsutvikling så høyt som Orkland gjør. Og så må vi ikke glemme betydninga industrien vår har for andre næringer. Bare se på handelen.

Næringssjefen ser samtidig at samfunnsutviklinga går i en stadig grønnere retning.

- I et slikt perspektiv, der målet er å få mest mulig gods over på sjø, er det viktig med ei sterk havn. Dessuten har havna vår hatt en avgjørende betydning for svært mange bedrifter, sier Lie som er takknemlig for at orkdalspolitikerne på 1960- og 1970-tallet tok det svært inngripende grepet det var å sanere et elvedelta til fordel for arbeidsplasser og industri.