Har ikke varmesøkende kamera

Nylig ble flere trehus ødelagt i storbrannen i Risør. En viktig årsak til at at brannen ikke fikk enda større omfang, var varmesøkende kamera, som var satt opp tre ulike steder. Flere minutter før mennesker hadde rukket å melde fra om brannen, hadde varmesøkende kamera sørget for at det ble slått alarm hos brannvesenet.