Nyheter

Som kjent skal nytt regiontravanlegg bygges på Fannrem, etter at Leangen travbane er solgt. Det var Solberg maskin AS som vant entreprisen på grunnarbeid, infrastruktur og bane, og fredag ble kontrakten signert, etter at den tidligere i uka ble behandlet og godkjent både i Leangentravets eiendom, Midt-Norge travforbund og Det Norske Travselskap (DNT).