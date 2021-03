«Utflagging» - er det så farlig som du tror?

Nyheter

- Jeg tror den største frykten mange får når man leser om «utflagging» og salg av lokale bedrifter - enten man er direkte berørt eller står på utsiden - er frykten for at den lokale bedriften etter kort tid vil bli lagt ned, eller at de lokale arbeidsplassene vil bli flyttet ut av kommunen og regionen, og at lokale arbeidsplasser dermed vil gå tapt. Og at man som følge av dette får en direkte reduksjon i sysselsetting og økt arbeidsledighet i kommunen og regionen.