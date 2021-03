Nå har vi starta prosessen med entreprenør, for å få et tilbud på bygginga, slik at vi kan søke om igangsettingstillatelse

Nyheter

På vegne av Coop Nordvest fikk On Arkitekter og Ingeniører AS endelig rammetillatelsen de trenger for å starte bygginga. Dermed kan Coop Nordvest rive dagens butikk, og bygge ny butikk med leilighetskompleks på toppen, og samtidig gå inn i sluttfasen av en plan- og forhandlingsprosess som har vart i over 3,5 år.