Fylkeslegen: Orkdalsregionen skulle "egentlig" hatt 768 smittetilfeller

Nyheter

- Det har vært et utrolig hektisk år, men samtidig utrolig givende, lærerikt og spennende. For min egen del har jeg aldri vært friskere enn i 2020, noe som henger sammen med at vanlige luftveisinfeksjoner har vært totalt fraværende på grunn av de omfattende smitteverntiltakene vi har hatt, sier fylkeslege Jan Vaage fra Orkanger, som har spilt en viktig rolle ved statsforvalterens kontor i bekjempelse av koronapandemien.