Frakter 1300 tonn fôrflåte på slep i tre knops fart: - Kontrakten er verdt 11,8 millioner

Torsdag kveld kastet slepebåten «Stadt Slovaag» loss fra Grøtvågen med ei fôrflåte på over 1300 tonn på slep til Valldal i Møre og Romsdal. Med tre knops fart, er det ventet at turen vil vare i ca. to døgn.