Leter etter skjellsord fra Meldal - Din røvvanykkjyl og tretule.

Møbler og skapdører er byttet ut med en spennende jakt etter skjellsord fra hjembygda Meldal. Tor Helge Taagvold (36) er tilbake på skolebenken, etter å ha jobbet mange år hos Foss snekkeri. Nå vil han sikre fremtiden og skaffe seg en utdanning. Da må han ta opp fag han mangler, som for eksempel matematikk og norsk. Det er i sistnevnte fag han snublet over muligheten til å ta et dypdykk i meldalsdialekten, og målet er å forske på forskjellen mellom dagens og fortidens bruk av skjellsord fra Meldal.