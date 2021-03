Nyheter

– Det har vært et år hvor vi har drevet dugnad for å hjelpe Norge til å være det beste landet, uten at vi har ofret de gamle i samfunnet. Vi har klart det kunststykket å få færre døde enn gjennomsnittet for årene mellom 2015 og 2019. Det norske folk har tillit til vårt sentrale styringssystem, sier Heim-ordfører Odd Jarle Svanem (Sp).