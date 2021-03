Nyheter

– Det har vært et annerledes år på alle områder. Det har vært mye nytt å forholde seg til og være oppdatert på til enhver tid på hva som gjelder av anbefalinger, råd, pålegg, forskrifter og lover. I tillegg skal vi utføre alle oppgavene som er tillagt politiet. Vi har måtte tilpasse tjenesten slik at vi kunne utføre vårt samfunnsoppdrag og i tillegg tatt vare på alle ansatte slik at de på en trygg måte kunne utføre jobben uten å utsette seg selv og andre for smitte, sier Tor Kristian Haugan, lensmann i Orkdal lensmannsdistrikt.