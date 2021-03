Internasjonal interesse for å bygge mer vei

Nyheter

Seks entreprenører har meldt sin interesse for å bygge 13 kilometer ny vei mellom Betna og Hestnes. Dette er delprosjekt to av tre for ny E39 mellom Betna og Stormyra. Delprosjekt én mellom Renndalen og Leirvika er godt i gang. Det tredje delprosjektet er strekningen Staurset-Vinjeøra.