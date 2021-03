Bevisførselen viser et komplisert nettverk med mange ulike brukerkontoer der tiltaltes brukere var venner og i familie med hverandre

En mann i 40-åra bosatt i STs nedslagsfelt er dømt til fengsel i åtte år og seks måneder for nettovergrep mot i alt 28 ungjenter. Flere av dem er utsatt for mer enn ett overgrep, slik at antall tiltalepunkter havnet på 40. Ifølge den ferske dommen fra Sør-Trøndelag tingrett, har gjennomsnittsalderen på de fornærmede vært 13 år mens overgrepene fant sted i perioden januar 2017 til mai 2020.