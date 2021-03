Flytter millioner for å fremskynde skolebygging. Ett møte kan løse «alt»

Nyheter

Lokalpolitikerne i Skaun har bestemt at skolekretsene på Venn og Jåren skal slås sammen. Det betyr at elevene bosatt i øvre Skaun i fremtiden skal gå på skole på Venn, der det skal bygges nytt oppvekstsenter. Samtidig skal skolen på Jåren legges ned, mens barnehagen skal beholdes. For at puslespillet om ny områdeplan Venn skal gå opp, har kommunen nå sendt arbeidet med å planlegge det komplekse puslespillet ut på anbud.