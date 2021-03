Kapasiteten er nesten sprengt: - Vi har behov for både større klasserom og spesialrom

Nyheter

I fjor skapte det store reaksjoner da det ble sendt ut nabovarsel om rivning av det gule hovedbygget som ligger ved Orkdal vidaregåande skole og det hele endte med at fylkesrådmann Odd Inge Mjøen tok selvkritikk for at det ble sendt ut rivningsvarsel og at bygget ikke vil bli revet likevel. Det kom også frem at det heller ikke er egnet som skolebygg.