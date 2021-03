Nyheter

Heim kommune har valgt et ad hoc-utvalg med ett års varighet som skal møte folket og skape engasjement for trivsel i hele kommunen. Utvalget består av ordfører Odd Jarle Svanem (Sp), varaordfører Marit Liabø Sandvik (Ap), og gruppelederne Bernt Olaf Aune (Ap) og Marte Halvorsen (Sp). Leder for samfunnsutvikling, John Ole Aspli, deltar fra administrasjonen. Første møte er berammet til 25. mars.