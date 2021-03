Norsk Kylling vil kutte soya i kyllingfôret

Nyheter

Soya benyttes som ingrediens i dyrefôr i store deler av norsk landbruk. Selv om Norsk Kylling benytter sertifisert soya, må denne fraktes over store avstander, og kan bidra til økt avskogingsrisiko på verdensbasis.

— Vi ønsker å sikre oss det beste og mest bærekraftige fôret, både med tanke på dyrevelferden, miljøet og forbrukeren. Vi arbeider nå med flere prosjekter, og har samarbeidsavtaler med Norgesfôr, Felleskjøpet og Fiskå, forteller Hilde Talseth, produksjonsdirektør i Norsk Kylling.

— Verdensledende

ST møter henne hos Norgesfôr Orkla på Fannrem, hvor hun er i dialog med Mie Bjune Gjeten, fagansvarlig fjørfe, i forhold til utvikling av nye typer fôr til kyllingproduksjonen.

Norsk Kylling, med samarbeidspartnere, har fått 11 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd til et innovasjonsprosjekt med mål om å produsere tilpasset mikroalgebiomasse til bruk i kyllingfôr. Totalt koster prosjektet om lag 23 millioner kroner.

— Vi skal bygge en verdensledende, grønn verdikjede. Et mer bærekraftig fôr er en sentralt del av dette arbeidet, og mikroalgeprosjektet er ett av flere fôrprosjekter vi nå jobber med, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling AS.

Mikroalger vil kunne bidra med viktige næringsstoffer som kyllingen trenger, og være en god kilde til protein. Målsetningen er å bruke mikroalgebasert protein som erstatning for importert soya.

— Bruk av mikroalger i fôr vil kunne være ett av flere tiltak som kan bidra til å erstatte dagens import av soya fra utlandet, sier Hilde Talseth.

Soyafritt innen 2030

Norsk Kylling sitt mål er 100 prosent soyafri produksjon innen 2030.

— Etter innføring av vår saktevoksende kyllingrase Hubbard, ser vi allerede en reduksjon i soyabehovet i fôret med nesten åtte prosent. Våre samarbeidspartnere Algæ, NIBIO og Norgesfôr ønsker å bidra til at vi skal nå våre ambisjoner, og sammen målsetter vi innfasing av mikroalger i kyllingfôr i stor skala innen få år, forklarer Talseth.

Algæ AS og islandske SagaNatura har sammen etablert produksjonsselskapet AlgeNatura AS, for å bygge opp en effektiv, industriell produksjonskapasitet for mikroalgebasert fôr. Råvarene som trengs for dette er vann, fornybar energi, CO 2 og mineraler. CO 2 skal fanges fra eksisterende utslipp, ettersom mikroalger trenger CO 2 for å vokse.

— Planen er å finne noe som kan erstatte soya, og da ser vi blant annet til marin sektor. Vi ønsker å bidra til å ta ned avtrykket vårt på jorda, sier Talseth.

— Et puslespill

Fôrprodusenten Norgesfôr har en sentral rolle i mikroalgeprosjektet. Norgesfôr er svært tilfreds med at dette prosjektet er innvilget. Det er et viktig mål for Norgesfôr å utvikle produkter rettet mot fremtidas matproduksjon og forbrukertrender.

— Vi vil jobbe for å utnytte norske ressurser i større grad framover, og bruke mindre soya. Det er spennende å være med på dette, sier Gjeten i Norgesfôr.

Hun er fagansvarlig og kundeoppfølger for fjørfeprodusenter i Norgesfôr Orkla, den lokale Norgesfôr-mølla på Fannrem.

— Soya kan ikke erstattes bare av én råvare, slik politikken er nå, ettersom den utgjør en kostnadseffektiv proteinkilde i kraftfôrproduksjonen. Det blir derfor nødvendig å finne flere ulike råvarer som kan erstatte soya, sier hun.

— Både pris og kvalitet spiller inn, og det vil kreve noe utprøving før vi kommer til den optimale løsningen. I dag går så å si alt kyllingfôret vi lager til Norsk Kylling sine produsenter. Soya er den største proteinråvaren i fôret, og det er den som nå skal erstattes. Kyllingen trenger mye protein. Man må finne en råvare som ivaretar kyllingenes proteinbehov, og samtidig er tilgjengelig i tilstrekkelig volum til at det ivaretar bondens økonomi. Det er et puslespill av flere faktorer som skal klaffe, men vi har absolutt troa på at vi skal finne en god løsning på denne spennende utfordringen, sier Gjeten.

Miljøutfordringer

Produksjonen av soya er en av de store miljøutfordringene verden står overfor. Soya benyttes som proteinkilde i dyrefôr. Dette skriver Regnskogfondet om soyaproduksjonen:

«Soyaproduksjon i Sør-Amerika fører til avskoging, klimagassutslipp, blodige konflikter, miljøforurensing og tap av uerstattelige arter. Vi nordmenn bidrar til dette ved et stort forbruk av soya i dyre- og fiskefôr.»