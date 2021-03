Vil fordele 2,5 millioner på alle skolene: — Krevende utfordringer

Nyheter

— Skolene og barnehagene har i 2020 og 2021 hatt krevende utfordringer med korona, store omstillinger og barn/elever med ulike behov. Med dette som bakteppe, vil flertallsgruppa styrke oppvekstbudsjettet for 2021, i forbindelse med regnskapsavslutningen for budsjettåret 2020 i mai, sa utvalgsleder Stig Kalstad, da han kom med et forslag på vegne av flertallsgruppa (Ap, KrF og Sp).