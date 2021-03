Mobbing: — Selve tallet er bekymringsverdig, det er for høyt

Nyheter

— Meldal er i samme situasjon som Lensvik var for noen år siden, med høye mobbetall. Vi vet at det gir stort utslag når noen få elever oppgir at de blir mobbet, og vi får det i prosent. Det er disse prosenttallene som slås opp i media. Jeg skal ikke påvirke hva avisa skriver, men oppslagene om mobbesituasjonen i Buvika påvirket ikke bare de ansatte ved skolen, men også ungene. Det er uheldig for ungene at skolen deres får et rykte som mobbeskole, sa Solveig Melby, kommunalsjef for oppvekst i Orkland, da hun la fram tallene fra elevundersøkelsen i hovedutvalg oppvekst.