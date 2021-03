Ber foreldre følge med: — Jeg har sett ekle ting

Nyheter

Den populære videoappen TikTok var den tredje mest brukte appen blant barn og unge i 2020. Også blant de yngste barna er det populært, og 4 av 10 barn på 9 og 10 år hadde appen på telefonen, selv om aldersgrensen er 13 år. Vi fikk snakket med to av brukerne, som er bosatt i en kommune i STs nedslagsfelt.

De to jentene på 10 og 16 år, som vil være anonyme i avisa, forteller at de bruker appen hver eneste dag. Den yngste av de to, som vi velger å kalle «Ingvild» har i utgangspunktet ikke lov til å bruke appen, men hun oppgir at hun sitter med den «hele dagen».

— Jeg får opp dansevideoer, og har også lagt ut egne videoer der jeg danser.

Har du fått noen kommentarer på videoene?

— Nei, men jeg får noen «likes», og jeg synes appen er fin og bra. Jeg kan bli inspirert til å gjøre forskjellige danser, og det er mye gøy å se, sier tiåringen.

Har du sett noen skumle videoer på appen?

— Nei, men jeg har hørt om folk som har fått opp fæle videoer, for eksempel av Momo, sier «Ingvild».

Momo er en figur, med mørke ringer rundt store øyne, og stor munn, med langt, pistrete, sort hår. Figuren er myteomspunnet, og mange barn har opplevd såkalte «momo challenges», eller utfordringer, som går ut på selvskading eller andre skadelige ting. Siden det er mange rykter rundt figuren, kan det oppleves svært skummelt å få den opp på skjermen for små barn.

Mye nakenhet

16-åringen, som vi velger å kalle «Hanne», forteller at det til tider dukker opp seksuelt ladete videoer på TikTok.

— Jeg har sett ekle ting, men jeg reagerer ikke spesielt mye på at folk danser i bikini og slikt. Det som derimot er ekkelt er at både jeg og vennene mine iblant får opp videoer med mye nakenhet, og jeg synes det er ekkelt å tenke på at dette også kan synes for de yngste. Det er ikke ofte det popper opp på skjermen, så en får litt sjokk når det plutselig dukker opp, sier hun, som blant annet har fått opp videoklipp av bruk av sexleketøy på appen.

Hun bruker appen mest til inspirasjon for trening, og bruker mye tid til å se på øvelser andre gjør og lignende. Hun har lite til overs for at det er de aller peneste som vises oftest.

— Det kan gjøre noe med selvbildet til noen, og en ser stor forskjell på en video der noen er veltrent, og en video av en som ikke er det. Den veltrente får som regel flere likerklikk, og det synes jeg er dumt, for alle har en rett til å vise seg frem, sier «Hanne», som synes aldersgrensen på appen er akkurat passe.

— Jeg synes ikke den burde vært høyere. Så lenge en passer på seg selv, og sier ifra til foreldre om en ser noe upassende så går det bra.

Ingen kontroll

Mor til de to mener det er greit at tiåringen er på TikTok, så lenge det ligger et godt tillitsforhold i bunnen.

— Både jentene og jeg sier i fra når vi mener noe er galt, eller om de ser noe fælt. Jeg laget meg selv en konto for å følge med litt, og jeg må innrømme at det er litt drøyt at unger skal se på dette hele dagen. Det er viktig at foreldre følger med på det ungene driver med, spesielt på kommentarer og slikt som legges ut. En del unge, spesielt gutter, kan være påvirket av enkelte videospill og legger ut videoer der de later som de skyter seg selv i hodet og andre ting.

Hun tror foreldre flest ikke har kontroll på hva avkommet foretar seg på telefonen.

— Jeg tror ikke de følger med, nei. Jeg husker et foreldremøte der jeg spurte om akkurat dette, da var det vel noe sånn som to av tretti som rakte hånda i været og sa at de fulgte med på barnas mobilbruk, avslutter hun.