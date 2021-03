Har du kontroll på barnas apper?

Nyheter

For foreldre og foresatte kan det være vanskelig å holde styr på hva de forskjellige appene og spillene på barnas mobil egentlig inneholder. Her gir vi deg en oversikt over noen av de mest brukte appene, og hva foreldre og foresatte bør følge med på.

Snapchat

13 års aldersgrense, men foreldre kan gi samtykke til at yngre kan bruke appen.

Snapchat er en av de aller mest populære appene blant barn og unge, kun slått av velkjente Youtube. Hele 80 prosent av barn og unge mellom ni og atten år oppga i 2020 at de brukte Snapchat. Appen lar brukerne sende enten bilder eller korte videoer, som slettes etter sending.

Appen har også mulighet for videochat, tekst-kommunikasjon og du kan velge å sende et bilde eller en video på en «story», noe som gjør at alle vennene du har lagret på appen kan se det du legger ut. Du kan også velge å vises på et kart, som gjør deg synlig for alle vennene dine, uansett hvor du er. En av de nyeste funksjonene på Snapchat er «spotlite», noe som kan ligne litt på TikTok. Der kan populære klipp få penger, men da må man være over 16 år.

Snapchat er i appbutikkene merket med PG, altså at foreldreveiledning anbefales. En stor utfordring er at innholdet slettes etter visning, noe som kan gjøre det vanskelig å dokumentere eventuelle stygge kommentarer eller trakassering. Nettstedet barnevakten.no anbefaler da å ta bilde av innholdet med en annen mobil. Tar du skjermdump blir nemlig avsender varslet om det.

Sist, men ikke minst, har du kanskje hørt om «snapstreak». Det handler enkelt og greit om antall dager to brukere har sendt video eller bilde til hverandre, og det er for mange om å gjøre å holde kontakten over flest mulige dager, for å få høyest mulig «streak».

Se opp for: Det du sender kan bli tatt skjermdump eller videoopptak av, som videre kan deles overalt. Det er også lett å søke opp, og bli oppsøkt, av folk man ikke ønsker. Alle videoer og klipp slettes etter sending, noe som kan gjøre dokumentasjon utfordrende. Det er lett å lage falske brukerkontoer, og det finnes flere tilfeller der voksne har lurt barn og unge via appen.

TikTok

13 års aldersgrense.

TikTok er en videoapp, der brukerne både kan se på andres videoer, eller laste opp sine egne, korte videosnutter, som i sin tur deles med enten hele verden eller noen få utvalgte. Innholdet kan få likes i form av hjerter, deles videre i andre apper, eller kommentarer i et kommentarfelt. Kommentarfeltet kan skrus av, og kontoen kan være privat eller offentlig. Du kan også begrense synligheten til kontoen, men siden appen er drevet av likerklikk og visninger er det naturlig å tenke at de fleste vil ha en åpen konto.

TikTok var ifølge Medietilsynet den tredje mest populære appen i 2020 for barn og unge i aldersgruppen 9-18 år. Hele fire av ti 9 og 10-åringer bruker appen, selv om aldersgrensen altså er 13 år.

Du skal ikke lete lenge før du ser at mange brukere, særlig jenter, får slemme eller seksuelt rettede kommentarer på enkelte videoer, noe som har vært i fokus tidligere. Den populære norske brukeren «kaaynelagermat», Kristoffer Kaalsaas, påpekte i et debattinnlegg i Aftenposten 18. august at TikToks algoritmer gjør at du alltid får se mer av det du liker, noe som kan føre til at barn kun får se videoer av pene jenter eller kjekke menn som får flere millioner likes kun på grunn av utseendet. Han kom også med en oppfordring om å ikke la ungene bruke appen før de er minst 13 år.

App Store og Google play har i likhet med Snapchat PG-klassifisering på denne appen, som vil si at veiledning fra foreldre anbefales. Det er også mulig å gjøre kjøp i appen, men den største risikoen er at innholdet er 100 prosent brukerskapt. Det vil si at du ikke vet hva neste video vil bringe, og heller ikke om det er trygt å se den. TikTok flommer over at morsomme videoer, musikk og danseutfordringer, men det er også velkjent at den verdensomspennende appen har videoer av særs stygge ting, omtalt i blant annet ST tidligere. Dette innholdet fjernes som regel raskt, men med 689 millioner aktive brukere verden over kan det ta tid før ting fjernes fra appen.

Se opp for: Stygge videoer kan dukke opp uten forvarsel, også ren pornografi og voldsvideoer. En kan få uønskede kommentarer på det man legger ut, og det er enkelt å være anonym på appen, noe som gjør terskelen lav for både å ta kontakt med, og kommentere andre brukere. Innholdet modereres til en viss grad, men alt innhold er brukerdrevet. Appen har brukere over hele verden, også falske og anonyme brukere.

Jodel

16 års aldersgrense.

Jodel hadde sin storhetstid for noen år tilbake, men brukes fortsatt i de største byene og tettstedene. Innholdet er for det meste tekstbasert, og brukerne legger ut korte meldinger som kan leses av andre brukere innen en viss radius. Innholdet er 100 prosent anonymt, selv om politiet ved flere anledninger har funnet personer som står bak trakassering og trusler i appen. Appen brukes blant annet av studenter og skoleelever. Jodel har slitt med at både bombetrusler, rykter og mobbing har blitt delt via appen. Utvikleren slettet i november i fjor disse kanalene, men dette har bare spredd seg til andre grupper og kanaler i appen. Innholdet du legger ut kan «stemmes» både opp og ned, der sistnevnte gjør at det forsvinner.

Se opp for: Anonyme brukere som kan legge ut «hva som helst». Kan ta tid før innhold blir moderert vekk.

Roblox

7 års aldersgrense

En videospillplattform som finnes både som app til telefon og andre plattformer. Brukeren får tilgang til, og kan spille i, tusenvis av forskjellige verdener, lage sin egen spillverden, sine egne figurer og spille mot venner. Roblox opererer med en egen valuta, Robux, som kan brukes til å kjøpe ting i appen, som for eksempel klær til din avatar. Spillet åpner også for programmering, og er i utgangspunktet gratis. Det er imidlertid muligheter for kjøp i appen, og det finnes også et betalt medlemskap som gir fordeler.

Roblox er svært populært blant de yngste, og i medieundersøkelsen 2020 oppga 37 prosent av guttene mellom ni og ti år at de bruker appen, mot 66 prosent jenter i samme årsklasse.

Brukeren kan kommunisere med andre via chat, og det er også mulig å bli med i hverandres spillverden.

Se opp for: Det er anbefalt å angi barnets virkelige alder ved registrering, slik at appen vet hvilke spill som kan anbefales. Det er mulig å justere hvem som kan kontakte brukeren, eller om man vil ha mulighet for chat i det hele tatt. Det er mulig for «alle» å ta kontakt om ikke dette justeres av brukeren, det samme gjelder hvem som kan delta i brukerens spillverden. Det er lagt opp til kjøp i app, noe som kan være fristende om brukeren vil ha «kulere klær» til sin avatar, og lignende. Dette kan foreldre styre ved å lage et passord i appen.

Yubo

13 års aldersgrense. Må ha tillatelse fra foresatt om bruker er 13-17 år.

Den tiende mest brukte appen blant barn og unge mellom ni og atten år i 2020. Kan minne om sjekkeappen Tinder, men dette er altså for barn og unge. Du ser gjennom profilbilder og videoer av andre personer, som du deretter sveiper enten til venstre for å velge bort, eller til høyre, for å legge til som venn. Begge parter må sveipe til høyre for at en kan kalle seg «venner» på appen. Har funksjon for direktestrømming, chat, gruppechat og videochat. Det er også mulig å kjøpe «turbo» for noen kroner når man sveiper, slik at man blir synlig for flere.

Se opp for: Private, direktestrømmede videosamtaler er synlige for alle om man ikke betaler for en abonnementstjeneste. Det er i praksis vanskelig å velge hvem man vil direktestrømme til. Alle kan lyve på alderen for å få tilgang til appen, også voksne, som deretter kan ta kontakt med barn og unge. Det har ifølge NRK vært flere tilfeller av nakenbildeforespørsler i appen.