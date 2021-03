Ber om fengselsstraff for knivstikking: – Det var et målretta angrep for å drepe

Påtalemyndigheten mener at de to tiltalte har samvirket om planlegginga og gjennomføringa av knivangrepet på en orklending i 20-årene. Forsvarerne ba om full frifinnelse og lavere straff for sine klienter.