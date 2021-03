Nabo med avkjøringa til ny travbane: — Det er ubrukbart å bo her

Jeg bor midt i et T-kryss her nå.

Nyheter

— Jeg har bodd her i sju år, og visste nesten ikke at det skulle komme en travbane her da jeg kjøpte huset. Men så ble det jo bestemt, og det ble først sendt ut planer som viste at avkjøringa til anlegget skulle legges tett ved Best Fannrem, forteller Midtlyng.