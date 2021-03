I helga skal klokka stilles igjen

Nyheter

Natt til søndag 28. mars skal klokka stilles én time framover - mot sommeren. Det betyr at du må stå opp én time tidligere for å komme deg på skole og jobb. Men det blir også lysere på kvelden.

Og i disse koronatider kan man også glede seg over at man er én time nærmere pandemislutt.

Avvikle ordningen?

- Mange er med god grunn lei av hjemmekontor, hjemmeskole, stengte restauranter og pandemi. Nå rykker vi én time nærmere målstreken, men jeg skulle ønske jeg kunne skru tiden enda mer frem, sier næringsminister Iselin Nybø, som har ansvaret for Justervesenet, og dermed også for nøyaktig tid.

I flere år har det vært tema å avvikle ordningen med sommer- og vintertid. EU-kommisjonen la i 2018 frem et forslag om nettopp det, som EU-parlamentet gikk inn for året etter. Men fremdeles har ikke Rådet for den europeiske union kommet frem til en beslutning.

- Tid er ferskvare

Skulle forslaget bli vedtatt i EU, blir det opp til hvert EU-land å bestemme om de ønsker å bruke sommertid eller vintertid som sin normaltid.

Geir Samuelsen, direktør i Justervesenet, kommer med en oppfordring.

- Tid er ferskvare, fyll den med det som gjør deg glad. For eksempel å glede seg litt ekstra til sommeren. Det går faktisk mot lysere tider, sier Samuelsen i en pressemelding.

Første gang i 1916

Men hvorfor stiller vi klokka? Den historiske grunnen til sommertidsordningen var energisparing. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen. Det sies at George Hudson var den første som foreslo sommertid. Han var forsker og ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling.

Norge hadde sommertid første gang i 1916, deretter 1940-45, 1959-1965 og så hvert år siden 1980.

PS! Sverige, Finland og Danmark har sommertidsordning i dag. Russland og Island har ikke.