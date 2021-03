Må ofre hus og hjem for ny skole: – Vi kan ikke risikere å bli boende i campingvogn ved fjøset

Nyheter

Skaun kommunes foretrukne løsning for å få på plass nytt oppvekstsenter på Venn, som også blir knutepunktet i ny områdeplan, er å kjøpe arealet der grunneier Ola Venn i dag har bolig, driftsbygning, redskapshus og stabbur. Nå har partene innledet nye samtaler for å finne en løsning som kan bidra til at kommunen unngår ekspropriasjon.