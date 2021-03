Måtte avbryte fest – gjentagende problem

Nyheter

Politiet fikk natt til lørdag melding om feststøy fra en bolig på Orkanger. Innringer fortalte til politiet at vedkommende ikke fikk sove på grunn av bråket, og at det var et gjentagende problem. Vedkommende hadde vært i kontakt med de som sto for bråket, uten at det hjalp.