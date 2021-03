Vegforbindelser stengt: - Det måles svært kraftige vindkast

Nyheter

Mandag ettermiddag ble Åstfjordbrua på fylkesveg 714 i Orkland stengt på grunn av svært sterke vindkast. Klokken 16.14 meldte vegtrafikksentralen midt om at brua ble stengt første gang. En halvtime senere kom det beskjed om at broen var åpnet igjen etter at vinden hadde løyet en del.