Hærverk på fotballbane: – Det er ei potensiell dødsfelle

Nyheter

– I helga fikk jeg tips fra en far som hadde vært nede på banen med sønnen sin, om å ta en titt på hvordan ett av de nye målene så ut. På facetime viste han meg et ellevermål og et sjuermål som var satt på høykant. I samarbeid fikk vi satt ned begge to, men det var mye krefter. Ellevermålet ruva godt over ballfangernettet, sier Jørgen Høyem, styreleder i Buvik IL.