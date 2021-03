Har begynt å vaksinere ny gruppe: - Forventer 580 vaksinedoser neste uke som vil gå til de to nevnte gruppene

Nyheter

- Nå har også vaksineringen av personer mellom 65 til 74 år og utsatte grupper startet. Det er besluttet at AstraZeneca-vaksinen er satt på pause i ytterlig 3 uker i Norge. I Orkland kommune fortsetter vaksineringen med Pfizer/BioNTech inntil videre. Så langt har over 6 000 meldt fra at de ønsker vaksine, skriver kommunen på sine hjemmesider.