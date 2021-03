Nå må du betale gebyr om du er for sent ute: — Kan ikke skjønne at dette skal være rettferdig

Nyheter

Folk som av forskjellige grunner ikke greier å trille frem søppeldunken når renovasjonsbilen kommer må betale ekstragebyr til Remidt. Selskapet opererer med en pris på 630 kroner i året per 10. meter ekstra operatørene må gå for å hente søppeldunker. Har du da søppeldunken et stykke fra veien, la oss si 20 meter, blir det 1260 kroner ekstra i året. Det vil blant annet eldrerådet i Orkland til livs, og i et møte tidligere i mars tok leder Rolf Inge Furuhaug opp tematikken. Hans forslag, der eldrerådet stiller spørsmålet om det er riktig at slike skal straffes økonomisk fordi helsa har sviktet, ble enstemmig vedtatt.