Nyheter

Det litt over ti mål store boligområdet ligger på et åpent høydedrag mellom fv 800 og E39. Området betegnes som «Møllebakken», og ligger vest for det eksisterende boligfeltet «Skysgrova 1». Boligfeltet skulle vært ferdigstilt for lenge siden, men arbeidet har fortsatt ikke kommet i gang. Både privatpersoner og velforening har tidligere kommet med innsigelser mot planen, der Statsforvalteren har krevd stor grad av fortetting.