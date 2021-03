Nyheter

For mange år siden la Skaun kommune en plan om å utnytte potensialet for befolkningsvekst. Ettersom kommuneøkonomien ikke var like eksplosiv og umiddelbar som veksten, måtte kommunen finne på noe lurt. Svaret ble et kommunalt infrastrukturfond, også kjent som KIF. Hensikten med fondet er å fordele kostnader til infrastruktur mellom kommunen (egentlig innbyggerne i form av skatt) og utbyggere.