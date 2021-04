Malingen flasser av - nå har de fått etterlengtet støtte

Nyheter

– Bårdshaug herregård er godt bevart og er et viktig historisk signalbygg i Orkanger, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. Styret gikk enstemmig inn for et tilsagn på 200 000 kroner til utvendig maling av hele bygget med linoljemaling. Arbeidene skal være ferdig i september.