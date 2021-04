Vi har ved flere tilfeller påtruffet graver som ikke er ferdig omdannet. Dette kan være en stor påkjenning for våre kirkegårdsarbeidere

Allerede i 1996 startet daværende kirkeverge en prosess for å utvide kirkegården i Buvika, men prosjektet har aldri blitt gjennomført til tross for at det har startet opp flere ganger. Siden den gang har Skaun kommune utmerket seg som en av de fremste vekstkommunene i Trøndelag, og det merkes også på kirkegårdene som fylles opp.