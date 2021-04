Jakter fornavn på travanlegget

Nyheter

Da fotballklubben Arsenal flyttet fra Highbury og bygde ny bane i 2006, gikk flyselskapet Fly Emirates inn som hovedsamarbeidspartner. Kravet fra selskapet var da at stadionanlegget fikk navnet Emirates Stadium. I Norge har vi lignende historiker, hvor hovedsamarbeidspartneren får navneretten på sponsorobjektet. Telenor arena er et nasjonalt eksempel, Orkdalsbanken stadion er et lokalt.