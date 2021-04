Nyheter

Øyvind Bertelsen-Tangvik og Bertelsen gravferd vant i 2020 Heim kommunes næringspris, som den første bedriften noensinne. Det ble ingen hvilepute for Bertelsen og kollegaene, som nå ser mot fremtiden med et nytt byrå-samarbeid på tvers av kommunegrenser. Heder heter samarbeidet, som 28 byrå over hele landet er underlagt.