Jeg ble redd, og for første og eneste gang i løpet av mine seks år i politiet, opplevde jeg at vi ikke hadde kontroll på oppdraget, og at jeg ikke visste hvordan det skulle gå

Det var lørdag 23. mai i 2020 at et ektepar i 50-åra bosatt i STs nedslagsfelt fikk besøk av to polititjenestemenn i sivil. Politiet kom for å pågripe parets sønn i 30-åra som da var tiltalt for voldtekt, men sak som siden har blitt henlagt. Det var satt av én dag til rettssaken. Før far og sønn forklarte seg i retten, erkjente ingen av de to straffskyld.