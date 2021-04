Kan stå uten skoleskyss i neste uke: - Vi vet ikke om, eller i tilfelle hvilke avganger som eventuelt vil bli rammet

Nyheter

"Det er en mulighet for at vi blir stående uten skoleskyss med buss i Orkland kommune fra mandag 12.april. Dersom ikke partene i arbeidslivet kommer til enighet ved midnatt, natt til søndag, blir det streik. Det er bebudet at dette vil gjelde flere hundre bussjåfører i Trøndelag", skriver Orkland kommune på sine hjemmesider.