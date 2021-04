67 år gammel familieselskap er kjøpt opp av brødrebedrift fra Trondheim: – Et godt salg

Vi er BN entreprenør nå. Det er BN som skal drive videre, og de skal drive like hardt i Skaun som det vi har drevet. Jeg føler det som en trygghet for videre drift

Meistad Maskin AS er en familiebedrift som ble startet opp i 1956 av Per O. Meistad. Mot slutten av 60-tallet kjøpte Meistad tomta på Naustmælen i Børsa der Meistad Maskin AS har holdt til frem til i dag. Rundt 1970 ble det satt opp næringsbygg med tilhørende leilighet, og nye lokaler.