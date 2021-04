Folk går mann av huse for sanke poeng: — Veldig lett å bli bitt av basillen

Nyheter

Du kjenner kanskje til turbøker, der du skriver deg inn i boka ved et bestemt turmål? Det hører fortiden til, for nå kan du få poeng på telefonen når du går tur i området Ytre Snillfjord. Idrettslaget i bygda er for tredje år på rad i gang med konkurransen «Trimpoeng», noe som har ført til at folk har gått mann av huse for å skaffe flere poeng enn for eksempel naboen. Prinsippet er enkelt; du går til et turmål, sjekker inn i en app på telefonen, så får du et visst antall poeng som belønning. Poengfangsten varierer etter hvor turmålene ligger, og du kan finne turer både i Heim og Orkland, noe lederen i idrettslaget mener er viktig for samholdet etter kommunesammenslåingen.