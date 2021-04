Navnet på travarenaen bestemt: Avtalen bringer minimum fem millioner kroner inn i travet

Nyheter

Travet, med utviklingssjef i Arena Midt-Norge Per Jørgensen i spissen, har den siste tida jobbet intenst med å finne en hovedsamarbeidspartner til Arena Midt-Norge, som nå bygges og skal stå ferdig på Fannrem våren 2022. Og denne uka ble det klart. Det lokale forsikringsselskapet Varig Orkla forsikring har signert en avtale som hovedsamarbeidspartner for Arena Midt-Norge. Avtalen innebærer blant annet at den nye trav- og hestesportarenaen på Fannrem får navnet Varig Orkla Arena.