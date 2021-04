Nyheter

Bedriften Keba Reklame AS på Orkanger betaler, som alle andre bedrifter, strøm og nettleie. Dette går sin vante gang, uten at man tenker over det, men daglig leder Kato Barø oppdaget plutselig at han hadde betalt dobbelt så mye i både nettleie og forbruksavgift. Nå frykter han flere bedrifter uvitende gjør det samme.