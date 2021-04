Fotgjengerfeltet er 47 cm bredt - en rullestol måler 62 cm

Nyheter

ST har gjentatte ganger skrevet om behovet for en skikkelig løsning for myke trafikanter over Forve bru på Fannrem. Dagens fortau måler knappe 49 centimeter, og det er like smalt på begge sider av veibanen. Ei tilfeldig valgt barnevogn har en bredde på 60 centimeter. En like tilfeldig valgt rullestol er 62 centimeter bred.